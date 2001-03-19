Раздел: Мир
Китай призывает США воздержаться от новых пошлин
Пекин разочарован действиями американских властей
Китай призвал США воздержаться от объявленных торговых мер. Об этом говорится в заявлении китайского посольства в Вашингтоне, опубликованном в пятницу, 23 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В дипмиссии подчеркнули, что Китай не хочет торговой войны с кем бы то ни было, однако не боится ее.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", − отмечается в заявлении.
В посольстве указали, что своим решением Вашингтон игнорирует взаимовыгодные торговые отношения между странами.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим − в конечном итоге это окончится вредом для самих (США − ред.)" − говорится в пресс-релизе.
Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Китай призвал США воздержаться от объявленных торговых мер. Об этом говорится в заявлении китайского посольства в Вашингтоне, опубликованном в пятницу, 23 марта.
В дипмиссии подчеркнули, что Китай не хочет торговой войны с кем бы то ни было, однако не боится ее.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", − отмечается в заявлении.
В посольстве указали, что своим решением Вашингтон игнорирует взаимовыгодные торговые отношения между странами.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим − в конечном итоге это окончится вредом для самих (США − ред.)" − говорится в пресс-релизе.
Читайте также: Китай создал три новых рода войск
Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Китай призвал США воздержаться от объявленных торговых мер. Об этом говорится в заявлении китайского посольства в Вашингтоне, опубликованном в пятницу, 23 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В дипмиссии подчеркнули, что Китай не хочет торговой войны с кем бы то ни было, однако не боится ее.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", − отмечается в заявлении.
В посольстве указали, что своим решением Вашингтон игнорирует взаимовыгодные торговые отношения между странами.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим − в конечном итоге это окончится вредом для самих (США − ред.)" − говорится в пресс-релизе.
Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Китай призвал США воздержаться от объявленных торговых мер. Об этом говорится в заявлении китайского посольства в Вашингтоне, опубликованном в пятницу, 23 марта.
В дипмиссии подчеркнули, что Китай не хочет торговой войны с кем бы то ни было, однако не боится ее.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", − отмечается в заявлении.
В посольстве указали, что своим решением Вашингтон игнорирует взаимовыгодные торговые отношения между странами.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим − в конечном итоге это окончится вредом для самих (США − ред.)" − говорится в пресс-релизе.
Читайте также: Китай создал три новых рода войск
Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
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