» » В Париже женщине, изображавшей из себя за жертву теракта, дали срок
Раздел: Мир  
0

В Париже женщине, изображавшей из себя за жертву теракта, дали срок

В Париже женщине, изображавшей из себя за жертву теракта, дали срокОна была приговорена 4,5 годам тюремного заключения.

Во Франции суд вынес приговор женщине, которая требовала компенсацию в размере 25 тысяч евро за то, что якобы в числе других стала жертвой терактов в Париже в 2015 году. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

Согласно сообщению, она была приговорена 4,5 годам тюремного заключения.

Отмечается, что 49-летняя женщина заявляла, что находилась в концертном зале Батаклан, который атаковали террористы, убив 90 человек.

Также сказано, что ее уже трижды признавали виновной в мошенничестве по другим делам.

В феврале 2016 года женщина рассказала полиции о "пулях, свистевших мимо ушей" во время нападения, однако следователи выяснили, что она подделала квитанцию ​​на покупку билета на концерт и другие документы, чтобы составить свое требование о компенсации.

Помимо этого говорится, что осужденная в дополнение к 25 тысяч евро, которые требовала в качестве компенсации из фонда, созданного для жертв террористических актов, она получила более 13 тысяч евро от французской службы здравоохранения.

Читайте также: Во Франции поймали «беременную» террористку

Вечером 13 ноября в столице Франции произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек. Взрывы и стрельба прозвучали в семи разных местах центральной части Парижа. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Париж, женщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
     338
     1

Похожие новости по теме

В Париже вспоминают жертв прошлогодних терактов В Париже вспоминают жертв прошлогодних терактов

Президент Франции Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго приняли участие в мероприятиях, посвященных первой годовщине серии нападений в Париже.

В Париже открывается Bataclan, пострадавший от терактов В Париже открывается Bataclan, пострадавший от терактов

В Париже снова откроют концертный зал Bataclan, где террористы год назад убили 90 человек.

Премьер Франции: ИГИЛ готовит новые теракты в Европе Премьер Франции: ИГИЛ готовит новые теракты в Европе

Мануэль Вальс: Этому поколению предстоит долгое время жить с террористической угрозой.

Спецслужбы Ирака назвали имя организатора терактов в Париже Спецслужбы Ирака назвали имя организатора терактов в Париже

Серия терактов в Париже произошла 13 ноября.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Париже ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Париже

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракты в Париже и сравнили их с 11 сентября.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *

0
валентин  
Сегодня, 08:38

Сообщение
савченко?

Гости

наверх