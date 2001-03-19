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В Париже женщине, изображавшей из себя за жертву теракта, дали срок

В Париже женщине, изображавшей из себя за жертву теракта, дали срок

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