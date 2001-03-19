В Китае на ходу загорелся и взорвался автобус

Предварительно, обошлось без пострадавших.



В китайском городе Харбине провинции Хэйлунцзян прямо посреди дороги остановился и загорелся пассажирский автобус, Спутник. Скорее всего, внутри было слишком много пассажиров, и двигатель просто не выдержал такой нагрузки, пишет



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На видео можно увидеть, как из автобуса в панике выбегают десятки людей. По предварительным данным в результате инцидента никто не погиб, один из пассажиров получил ожоги. Через несколько минут после возгорания автобус взорвался. Всего в салоне ехали более 50 человек.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В китайском городе Харбине провинции Хэйлунцзян прямо посреди дороги остановился и загорелся пассажирский автобус, Спутник. Скорее всего, внутри было слишком много пассажиров, и двигатель просто не выдержал такой нагрузки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Репортер.ua На видео можно увидеть, как из автобуса в панике выбегают десятки людей. По предварительным данным в результате инцидента никто не погиб, один из пассажиров получил ожоги. Через несколько минут после возгорания автобус взорвался. Всего в салоне ехали более 50 человек.



