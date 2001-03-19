Раздел: Мир
Непогода в Румынии: перекрыты дороги, отменены авиарейсы
Также закрыты учебные заведения.
Учебные заведения в столице Румынии Бухаресте, а также еще в десяти уездах страны закрыты из-за обильных снегопадов и шквалистый ветер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям, временно приостановлено движение пассажирских поездов (около 40 маршрутов), затруднена работа Бухарестского международного аэропорта имени Генри Коанда, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
По данным национальной компании по эксплуатации автомобильных дорог, часть национальных автомагистралей, в том числе автомагистраль Бухарест-Констанца, временно закрыты для движения автомобилей из-за снежных заторов. На дорогах гололедица.
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В Агентстве по метеорологии Румынии предупредили, что почти в половине румынских уездов введен желтый и оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и шквалистый ветер. Скорость ветра в отдельных регионах страны превышает 50 км / ч.
Учебные заведения в столице Румынии Бухаресте, а также еще в десяти уездах страны закрыты из-за обильных снегопадов и шквалистый ветер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям, временно приостановлено движение пассажирских поездов (около 40 маршрутов), затруднена работа Бухарестского международного аэропорта имени Генри Коанда, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
По данным национальной компании по эксплуатации автомобильных дорог, часть национальных автомагистралей, в том числе автомагистраль Бухарест-Констанца, временно закрыты для движения автомобилей из-за снежных заторов. На дорогах гололедица.
Читайте также: В Испании лавина накрыла исследователей: двое погибших
В Агентстве по метеорологии Румынии предупредили, что почти в половине румынских уездов введен желтый и оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и шквалистый ветер. Скорость ветра в отдельных регионах страны превышает 50 км / ч.
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