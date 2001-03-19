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Авария на подъемнике в Грузии: названа причина
Причиной аварии назвали ошибку оператора.
Причиной крупной аварии, произошедшей неделю назад на одном из подъемников грузинского горнолыжного курорта Гудаури, стала ошибка оператора, который после падения напряжения осуществил неправильные действия, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития республики Дмитрий Кумсишвили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Изъятыми записями установлено, что 16 марта на самом деле имело место падение напряжения, которое вызвало остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал Д.Кумсишвили на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, оператор должен был перевести канатку на дизель-генератор, а затем спустить вниз находящихся на ней туристов. "К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по существующей инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Д.Кумсишвили.
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Министр сообщил, что заключение экспертов будет передано МВД Грузии, которое продолжает следствие по данному факту.
Причиной крупной аварии, произошедшей неделю назад на одном из подъемников грузинского горнолыжного курорта Гудаури, стала ошибка оператора, который после падения напряжения осуществил неправильные действия, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития республики Дмитрий Кумсишвили, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Изъятыми записями установлено, что 16 марта на самом деле имело место падение напряжения, которое вызвало остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал Д.Кумсишвили на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, оператор должен был перевести канатку на дизель-генератор, а затем спустить вниз находящихся на ней туристов. "К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по существующей инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - отметил Д.Кумсишвили.
Читайте также: Авария на подъемнике в Грузии: новые подробности
Министр сообщил, что заключение экспертов будет передано МВД Грузии, которое продолжает следствие по данному факту.
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