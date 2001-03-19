Раздел: Мир
Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейский
Инцидент произошел в супермаркете, были слышны выстрелы.
В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.
Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".
Читайте также: В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок
Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.
Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".
Читайте также: В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок
Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
222
0
Оставьте свой комментарий