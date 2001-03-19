» » Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейский
Раздел: Мир  
0

Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейский

Во Франции мужчина захватил заложников: ранен полицейскийИнцидент произошел в супермаркете, были слышны выстрелы.

В супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников. Об этом сообщает издание AFP со ссылкой на источник в органах безопасности, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Кроме того, сообщается, что в результате стрельбы был ранен полицейский.

Как отмечает издание, по словам нападающего, он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".

Читайте также: В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок

Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, заложники

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:53 » Автор: Татьяна Шедько
     222
     0

Похожие новости по теме

В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок

Она была приговорена 4,5 годам тюремного заключения.

Неизвестный захватил заложников в турагентстве в Париже Неизвестный захватил заложников в турагентстве в Париже

Полиция считает, что это была попытка вооруженного грабежа.

В Брюсселе вооруженный мужчина захватил 15 заложников В Брюсселе вооруженный мужчина захватил 15 заложников

Вооруженный человек захватил в заложники около 15 человек в супермаркете в Брюсселе.

Во Франции захватили почту Во Франции захватили почту

Над местом происшествия кружит полицейский вертолет.

АТО по-французски: в Париже захвачен магазин с заложниками АТО по-французски: в Париже захвачен магазин с заложниками

В столице Франции неизвестный захватил магазин с заложниками.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх