Раздел: Мир
В Токио зацвела весенняя сакура
Токио утонуло в вишневом цвету
Весна пришла в японскую столицу на несколько дней раньше, чем в прошлом году и в Токио распустились миллионы нежных цветков сакуры. В эти дни социальные сети наполняются фотографиями цветущих деревьев и селфи на их фоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини
Некоторые японцы традиционно ради этого берут отпуск. Также устраиваются пикники среди цветения. Для этого даже есть термин - ханами.
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В дни цветения сакуры места во многих парках, где можно устроить пикник и полюбоваться зрелищем, бронируются заранее. Традиционно сакура зацветает во второй половине марта или в начале апреля, а японские метеорологические компании выпускают ежедневные сводки о движении фронта цветения сакуры с юга на север.
Весна пришла в японскую столицу на несколько дней раньше, чем в прошлом году и в Токио распустились миллионы нежных цветков сакуры. В эти дни социальные сети наполняются фотографиями цветущих деревьев и селфи на их фоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини
Некоторые японцы традиционно ради этого берут отпуск. Также устраиваются пикники среди цветения. Для этого даже есть термин - ханами.
Читайте также: Снегопад цветов: сакура в Японии зацвела раньше срока. Фото
В дни цветения сакуры места во многих парках, где можно устроить пикник и полюбоваться зрелищем, бронируются заранее. Традиционно сакура зацветает во второй половине марта или в начале апреля, а японские метеорологические компании выпускают ежедневные сводки о движении фронта цветения сакуры с юга на север.
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