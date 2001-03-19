» » В Токио зацвела весенняя сакура
Раздел: Мир  
0

В Токио зацвела весенняя сакура

В Токио зацвела весенняя сакураТокио утонуло в вишневом цвету

Весна пришла в японскую столицу на несколько дней раньше, чем в прошлом году и в Токио распустились миллионы нежных цветков сакуры. В эти дни социальные сети наполняются фотографиями цветущих деревьев и селфи на их фоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини

Некоторые японцы традиционно ради этого берут отпуск. Также устраиваются пикники среди цветения. Для этого даже есть термин - ханами.

Читайте также: Снегопад цветов: сакура в Японии зацвела раньше срока. Фото

В дни цветения сакуры места во многих парках, где можно устроить пикник и полюбоваться зрелищем, бронируются заранее. Традиционно сакура зацветает во второй половине марта или в начале апреля, а японские метеорологические компании выпускают ежедневные сводки о движении фронта цветения сакуры с юга на север.

В Токио зацвела весенняя сакура
В Токио зацвела весенняя сакура
В Токио зацвела весенняя сакура
В Токио зацвела весенняя сакура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Токио, сакура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:02 » Автор: Татьяна Ларина
     420
     0

Похожие новости по теме

В Токио мужчина с самурайским мечом устроил кровавую резню в храме В Токио мужчина с самурайским мечом устроил кровавую резню в храме

В храме Токио мужчина убил мечом двух женщин и покончил с собой

Японская железнодорожная компания извинилась за отправку поезда на 20 секунд раньше Японская железнодорожная компания извинилась за отправку поезда на 20 секунд раньше

Для Японии задержка или раннее отправление поезда - огромная редкость.

В столице Японии произошло мощное землетрясение В столице Японии произошло мощное землетрясение

В Токио произошло землетрясение магнитудой 6,3

Мэром Токио впервые за всю историю может стать женщина Мэром Токио впервые за всю историю может стать женщина

На выборах мэра Токио лидирует Бывшая министр обороны Японии Юрико Коикэ, которая может стать первой женщиной-мэром японской столицы.

В Японии зацвели первые деревья сакуры В Японии зацвели первые деревья сакуры

Цветение началось на пять дней раньше обычного.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх