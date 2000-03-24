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Раздел: Мир  
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Tesla и SpaceX присоединились к бойкоту Facebook

Tesla и SpaceX присоединились к бойкоту Facebook Причиной стал скандал с утечкой данных.

Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.

Его призвали присоединиться к бойкоту Facebook после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.

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20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"
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 Теги: Tesla, SpaceX, Facebook

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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