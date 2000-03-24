Раздел: Мир
Tesla и SpaceX присоединились к бойкоту Facebook
Причиной стал скандал с утечкой данных.
Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.
Его призвали присоединиться к бойкоту Facebook после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.
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20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"
Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Этому предшествовала переписка изобретателя с подписчиком в Twitter.
Его призвали присоединиться к бойкоту Facebook после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.
Читайте также: Британские дипломаты, высланные из России, приехали в Лондон
20 марта американский программист и предприниматель, соучредитель WhatsApp Брайан Эктон написал в Twitter "Уже пора #удалитьfacebook". На это Маск сегодня ответил: "Что такое Facebook?"
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