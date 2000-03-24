Китай выдвинул громкие обвинения в адрес США

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Китай выдвинул громкое обвинение в адрес США В МИД КНР выразили недовольство тем, что эсминец ВМС США приблизился к спорным китайским территориям

Китай осудил экстремистов и боевиков, которые орудуют в Украине Так же Китай отметил, что выступает за территориальную целостность Украины. Китай осуждает акты экстремизма и насилия на Украине, призывает к обеспечению интересов людей всех национальностей и выступает за мирное решение всех разногласий мирным путем на основе уважения международного права, заявил официальный представитель МИД