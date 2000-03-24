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Раздел: Мир  
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Китай выдвинул громкие обвинения в адрес США

Китай выдвинул громкие обвинения в адрес США В китайском МИД заявили, что США "наносят ущерб всему миру".

Власти США своими действиями наносят ущерб не только Китаю и собственным интересам, но и всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

"Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы", — заявила дипломат.

По ее словам, "США игнорируют правила ВТО, игнорируют усиление Китаем защиты прав интеллектуальной собственности, игнорируют мнение довольно обширного делового сообщества, не считаются с мнением других". Как сообщается, она назвала это образцом односторонних действий и торгового протекционизма.

Также дипломат заявила, что США недооценивают возможности Китая по защите своих законных интересов.

"Китай многократно заявлял, что не хочет участвовать в торговых войнах, но также и не боится этих войн, у нас достаточно уверенности и возможностей для ответа на любые вызовы", — подчеркнул она.

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Хуа Чуньин выразила надежду на то, что американские власти примут обдуманное решение, "которое не втянет в опасную ситуацию торгово-экономические отношения двух стран".
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 Теги: Китай, США

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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