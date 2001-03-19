Раздел: Мир
Совет безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов
По данным источника, соответствующее решение будет принято ещё в ряде стран.
На заседании Совета национальной безопасности США, которое состоялось в пятницу, 23 марта, обсуждались меры реагирования на отравление в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Трампу рекомендовали выслать несколько сотрудников российской дипломатической миссии. Совет разрабатывал несколько вариантов ответа на действия России, рассказали источники, в том числе из Госдепа. Самой серьезной ответной мерой из рассматриваемых была высылка дипломатов, именно эта рекомендация была принята по итогам совещания, рассказали собеседники.
Если президент США решит прислушаться к советам, то об этом будет объявлено уже в начале следующей недели, рассказал источник, принимавший участие в обсуждениях. По мнению собеседника в Госдепе, высылка дипломатов будет "очень серьезным шагом", учитывая предыдущее сокращении количества дипломатов, начатое обеими сторонами.
Еще один осведомленный источник рассказал, что Белый дом ждал реакции на отравление Скрипаля от евпропейских партнеров.
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При этом высокопоставленный иностранный дипломат рассказал, что "скорее всего" уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.
На заседании Совета национальной безопасности США, которое состоялось в пятницу, 23 марта, обсуждались меры реагирования на отравление в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Трампу рекомендовали выслать несколько сотрудников российской дипломатической миссии. Совет разрабатывал несколько вариантов ответа на действия России, рассказали источники, в том числе из Госдепа. Самой серьезной ответной мерой из рассматриваемых была высылка дипломатов, именно эта рекомендация была принята по итогам совещания, рассказали собеседники.
Если президент США решит прислушаться к советам, то об этом будет объявлено уже в начале следующей недели, рассказал источник, принимавший участие в обсуждениях. По мнению собеседника в Госдепе, высылка дипломатов будет "очень серьезным шагом", учитывая предыдущее сокращении количества дипломатов, начатое обеими сторонами.
Еще один осведомленный источник рассказал, что Белый дом ждал реакции на отравление Скрипаля от евпропейских партнеров.
Читайте также: Китай выдвинул громкие обвинения в адрес США
При этом высокопоставленный иностранный дипломат рассказал, что "скорее всего" уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.
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