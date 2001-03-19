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Раздел: Мир  
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В Амстердаме футбольные фаны устроили массовую потасовку

В Амстердаме футбольные фаны устроили массовую потасовкуМного задержанных.

Болельщики бросались бутылками в стражей порядка, а также бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу. Во время задержания один человек был ранен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В столице Нидерландов задержали 90 футбольных фанатов за общественные беспорядки перед товарищеским матчем между сборной страны и Англии. Как сообщили в полиции Амстердама, во время задержания один человек был ранен. На данный момент он находится в больнице.

Болельщики бросались бутылками в стражей порядка, а также бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.

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Отметим, товарищеский матч сборных Англии и Нидерландов завершился победой англичан - 1:0.
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 Теги: фанаты, Амстердам

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Сегодня, 11:17 » Автор: Анна Мартынова
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