Раздел: Мир
В Амстердаме футбольные фаны устроили массовую потасовку
Много задержанных.
Болельщики бросались бутылками в стражей порядка, а также бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу. Во время задержания один человек был ранен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В столице Нидерландов задержали 90 футбольных фанатов за общественные беспорядки перед товарищеским матчем между сборной страны и Англии. Как сообщили в полиции Амстердама, во время задержания один человек был ранен. На данный момент он находится в больнице.
Болельщики бросались бутылками в стражей порядка, а также бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.
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Отметим, товарищеский матч сборных Англии и Нидерландов завершился победой англичан - 1:0.
Болельщики бросались бутылками в стражей порядка, а также бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу. Во время задержания один человек был ранен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В столице Нидерландов задержали 90 футбольных фанатов за общественные беспорядки перед товарищеским матчем между сборной страны и Англии. Как сообщили в полиции Амстердама, во время задержания один человек был ранен. На данный момент он находится в больнице.
Болельщики бросались бутылками в стражей порядка, а также бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.
Читайте также: Кадры жестоких разборок российских ультрас в Подмосковье. Видео
Отметим, товарищеский матч сборных Англии и Нидерландов завершился победой англичан - 1:0.
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