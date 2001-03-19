Во Франции от ран умер полицейский, обменявший себя на заложницу

Погибший был подполковником.



Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД Жерар Коллон, передает



"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Погиб за Отечество. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву. С тяжелым сердцем я и моя семья обращаемся за поддержкой всей страны его семье и его коллегам из жандармерии Од", - написал министр в Twitter.







Ранее сообщалось, что полицейский Арно Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, взятую в заложники в супермаркете. Офицер также оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее.



Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.



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Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД Жерар Коллон, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua "Подполковник Арно Бельтрам скончался. Погиб за Отечество. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву. С тяжелым сердцем я и моя семья обращаемся за поддержкой всей страны его семье и его коллегам из жандармерии Од", - написал министр в Twitter.Ранее сообщалось, что полицейский Арно Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, взятую в заложники в супермаркете. Офицер также оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее.Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован.



