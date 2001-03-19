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Раздел: Мир  
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Во Франции от ран умер полицейский, обменявший себя на заложницу

Во Франции от ран умер полицейский, обменявший себя на заложницуПогибший был подполковником.

Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД Жерар Коллон, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Погиб за Отечество. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву. С тяжелым сердцем я и моя семья обращаемся за поддержкой всей страны его семье и его коллегам из жандармерии Од", - написал министр в Twitter.

Во Франции от ран умер полицейский, обменявший себя на заложницу


Ранее сообщалось, что полицейский Арно Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, взятую в заложники в супермаркете. Офицер также оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

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Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован.
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 Теги: Франция, полицейский

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Сегодня, 13:07 » Автор: Анна Мартынова
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