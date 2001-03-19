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Раздел: Мир  
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Генштаб Турции заявил об освобождении Африн от террористов

Генштаб Турции заявил об освобождении Африн от террористовОперация началась 20 января.

Сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома. Об этом говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил Турции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что саперы проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами.

Как известно, турецкая операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов началась 20 января 2018 года. Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам, после этого город превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе.

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Напомним, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии его армией города Африн на северо-западе Сирии. Он пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона.
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 Теги: террористы, Африн

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Сегодня, 14:52 » Автор: Анна Мартынова
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