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Раздел: Мир  
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Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке

Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке Ранее полицейских захватили в заложники.

В Ираке боевики казнили девятерых иракских полицейских, которые были захвачены на севере города Киркук. Об этом сообщили в Федеральной полиции Ирака, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Отмечается, что 24 марта на севере Киркука террористы напали на полицейских. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения.

По словам источника, девять сотрудников правоохранительных органов не были найдены среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник местного СМИ предположил, что они были похищены.

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В иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали своих сотрудников, быть «внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода» террористов.
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 Теги: ИГИЛ, Ирак, полиция

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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