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Путин попал на обложку журнала "Time" в образе царя
Заголовок нового номера: "Восходящий царь".
Американский журнал Time поместил на обложку своего апрельского выпуска президента России Владимира Путина с императорской короной на голове и заголовком "Восходящий царь", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.
По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
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У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.
Американский журнал Time поместил на обложку своего апрельского выпуска президента России Владимира Путина с императорской короной на голове и заголовком "Восходящий царь", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.
По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
Читайте также: Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке
У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.
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