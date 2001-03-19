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Раздел: Мир  
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Американская авиация нанесла удар по террористам в Ливии

Американская авиация нанесла удар по террористам в Ливии В результате бомбардировки гражданские лица не пострадали.

ВВС США нанесли авиаудар вблизи города Убари в южной части Ливии, заявили в Африканском командовании американских вооруженных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили американские военные, в результате удара убиты "два террориста". Бомбардировка была скоординирована с правительством национального единства, который базируется в Триполи.

"Мы заявляем, что в результате авиаудара никто из гражданских лиц не был убит", — сообщили в Африканском командовании США.

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C момента вступления президента США Дональда Трампа ВВС США восемь раз нанесли авиаудары в разных частях Ливии в рамках борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) и Аль-Каидой.
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 Теги: Ливия, авиация, США

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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