Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Рио произошла кровавая перестрелка, убито семь человек

В Рио произошла кровавая перестрелка, убито семь человек

Похожие новости по теме

Перестрелка в Мексике: 5 погибших Бандиты напали на патруль полиции на одном из шоссе в штате Халиско.