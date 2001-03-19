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Раздел: Мир  
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В Рио произошла кровавая перестрелка, убито семь человек

В Рио произошла кровавая перестрелка, убито семь человек Преступники вступили в вооруженное противостояние с полицией.

В одной из фавел Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли не менее семи человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Так, сообщается, что инцидент произошел, когда полицейский патруль вошел в фавелу для поиска подозреваемых в убийстве сотрудника полиции неделей раньше. К тому моменту правоохранители уже нашли стрелковое оружие и гранаты, которые использовались в предыдущем нападении.

Патруль был атакован, в результате чего семь нападавших были убиты и еще несколько ранены. Фавелла, в которую вошел полицейский патруль, контролируется Красной командой - одной из крупнейших преступных группировок, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

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Сообщается, что за последние два года уровень преступности в трущобах Рио-де-Жанейро повысился. Напомним, ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро во время подъема на гору Корковаду четверо туристов подверглись нападению вооруженных бандитов.
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 Теги: Рио-де-Жанейро, перестрелка

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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