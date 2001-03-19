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Раздел: Мир  
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В США прошли массовые акции против оружия

В США прошли массовые акции против оружияАкции в память о жертвах стрельбы в городе Паркленд, которые проходили в 800 американских городах, поддержали Барак Обама и Хиллари Клинтон.

Экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали участников протестов против оружия, которые в субботу, 24 марта, прошли в сотнях американских городов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Я и Мишель вдохновлены этими молодыми людьми, которые сделали так, что сегодняшние акции состоялись. Продолжайте в том же духе. Вы ведете нас вперед. Ничто не может устоять перед миллионом голосов, требующих перемен", − написал Обама в Twitter.

Клинтон также обратилась к участникам марша со словами поддержки.

"Слышать учащихся в Паркленде и по всей стране – это напоминание того, что возможно, наше будущее в правильных руках", – заявила она в воем микроблоге.

Акции в память о жертвах стрельбы в городе Паркленд (штат Флорида) проходили в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне.

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Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене. Общее число участников маршей пока не известно. По оценкам полиции, в Вашингтоне протестовали сотни тысяч человек.

В США прошли массовые акции против оружия
В США прошли массовые акции против оружия
В США прошли массовые акции против оружия
В США прошли массовые акции против оружия
В США прошли массовые акции против оружия
В США прошли массовые акции против оружия
В США прошли массовые акции против оружия
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 Теги: США, акция

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Сегодня, 09:19 » Автор: Татьяна Ларина
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