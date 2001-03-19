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Раздел: Мир  
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В Хорватии люди вышли на акцию против "третьего пола"

В Хорватии люди вышли на акцию против "третьего пола"Демонстранты выступают за "традиционные семейные ценности"

В субботу, 24 марта, тысячи человек протестовали в Загребе против ратификации Хорватией Стамбульской конвенции, направленной против насилия над женщинами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Участники демонстрации выступают за "традиционные семейные ценности" и считают, что Стамбульская конвенция приведет к введению "третьего пола", признанию однополых браков и прав трансгендеров.

Организация Хорватия против Стамбульской конвенции, которая состоит в основном из правых и католиков, заявила, что в акции приняли участие 70 тысяч человек. Полиция насчитала семь тысяч.

Правительство Хорватии 22 марта передало Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламент.

Стамбульскую конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием ратифицировали уже 27 стран. Украины среди них нет.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в американской армии.
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 Теги: Хорватия, протест

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Сегодня, 12:44 » Автор: Татьяна Ларина
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