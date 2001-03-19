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В Хорватии люди вышли на акцию против "третьего пола"

В Хорватии люди вышли на акцию против "третьего пола"

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Более 500 тысяч человек вышли на улицы Парижа на демонстрацию против гей-браков Демонстранты ведут себя мирно и требуют не узаконивать однополые браки. Более 500 тысяч человек приняли участие в демонстрации против однополых браков в столице Франции в воскресенье. При этом по данным полиции в шествии принимают участие всего 80 тысяч человек.