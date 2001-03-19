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Раздел: Мир  
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В Японии из-за схождения лавины погибли альпинисты

В Японии из-за схождения лавины погибли альпинистыГруппа альпинистов из 7 человек оказались под завалами снега

В Японии, в горах Яцугадакэ, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Так, сообщается, что группа альпинистов из 7 человек оказались под завалами снега, однако успели подать сигнал экстренным службам. Трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Напомним, власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев.

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Закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.
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 Теги: Япония, лавина

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Сегодня, 16:24 » Автор: Татьяна Ларина
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