Раздел: Мир
В Японии из-за схождения лавины погибли альпинисты
Группа альпинистов из 7 человек оказались под завалами снега
В Японии, в горах Яцугадакэ, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, сообщается, что группа альпинистов из 7 человек оказались под завалами снега, однако успели подать сигнал экстренным службам. Трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Напомним, власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев.
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Закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.
В Японии, в горах Яцугадакэ, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, сообщается, что группа альпинистов из 7 человек оказались под завалами снега, однако успели подать сигнал экстренным службам. Трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Напомним, власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев.
Читайте также: В Японии в результате схода лавины погибли школьники
Закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.
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