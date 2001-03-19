Раздел: Мир
Турция успешно испытала баллистические ракеты
В Турции прошли тестовые запуски первых баллистических ракет местной разработки
В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN,
сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE) были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.
Так, специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.
Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.
В агентстве отмечают, что GÖKDOĞAN – ракета малого и среднего радиуса действия, тогда как ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.
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Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить до 2020 года. После этого начнется серийное производство ракет.
В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN,
сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE) были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.
Так, специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.
Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.
В агентстве отмечают, что GÖKDOĞAN – ракета малого и среднего радиуса действия, тогда как ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.
Читайте также: Россия испытала межконтинентальные ракеты Булава
Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить до 2020 года. После этого начнется серийное производство ракет.
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