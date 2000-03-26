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Раздел: Мир  
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Возле парламента Сомали взорвался террорист-смертник, есть погибшие

Возле парламента Сомали взорвался террорист-смертник, есть погибшие Бомба была активирована на КПП около здания парламента.

В результате погибли по меньшей мере четыре человека (вместе с водителем авто). Кроме того, ранения получили около 10 человек. Среди погибших есть двое военнослужащих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Стоит отметить, что президентский дворец в Могадишо находится всего в 200 метрах от места взрыва. Контрольно-пропускной пункт, где произошел теракт, расположен недалеко и от министерства внутренних дел страны.

Как уточнили в полиции Сомали, боевик взорвал бомбу на контрольно-пропускном пункте после того, как солдаты остановили автомобиль, посчитав его подозрительным.

Ответственность за взрыв уже взяла на себя террористическая группировка "Аль-Шабаб".

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Могадишо часто является объектом нападений боевиков "Аль-Шабаб", самой смертоносной исламской экстремистской группировки в Африке. Так, в результате взрыва грузовика в октябре прошлого года в городе погибли 512 человек. Указанная атака считается одной из самых смертоносных в стране.
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 Теги: Сомали, теракт

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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