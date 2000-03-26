Раздел: Мир
Возле парламента Сомали взорвался террорист-смертник, есть погибшие
Бомба была активирована на КПП около здания парламента.
В результате погибли по меньшей мере четыре человека (вместе с водителем авто). Кроме того, ранения получили около 10 человек. Среди погибших есть двое военнослужащих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Стоит отметить, что президентский дворец в Могадишо находится всего в 200 метрах от места взрыва. Контрольно-пропускной пункт, где произошел теракт, расположен недалеко и от министерства внутренних дел страны.
Как уточнили в полиции Сомали, боевик взорвал бомбу на контрольно-пропускном пункте после того, как солдаты остановили автомобиль, посчитав его подозрительным.
Ответственность за взрыв уже взяла на себя террористическая группировка "Аль-Шабаб".
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Могадишо часто является объектом нападений боевиков "Аль-Шабаб", самой смертоносной исламской экстремистской группировки в Африке. Так, в результате взрыва грузовика в октябре прошлого года в городе погибли 512 человек. Указанная атака считается одной из самых смертоносных в стране.
В результате погибли по меньшей мере четыре человека (вместе с водителем авто). Кроме того, ранения получили около 10 человек. Среди погибших есть двое военнослужащих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Стоит отметить, что президентский дворец в Могадишо находится всего в 200 метрах от места взрыва. Контрольно-пропускной пункт, где произошел теракт, расположен недалеко и от министерства внутренних дел страны.
Как уточнили в полиции Сомали, боевик взорвал бомбу на контрольно-пропускном пункте после того, как солдаты остановили автомобиль, посчитав его подозрительным.
Ответственность за взрыв уже взяла на себя террористическая группировка "Аль-Шабаб".
Читайте также: Жители Сербии не поддержали вступление страны в НАТО
Могадишо часто является объектом нападений боевиков "Аль-Шабаб", самой смертоносной исламской экстремистской группировки в Африке. Так, в результате взрыва грузовика в октябре прошлого года в городе погибли 512 человек. Указанная атака считается одной из самых смертоносных в стране.
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