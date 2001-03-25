Раздел: Мир
Трамп призвал усилить антитеррористические меры на границах
Президент США опубликовал это заявление в Twitter.
Американский лидер призвал усилить антитеррористические меры, особенно на границах. Такое заявление Трамп сделал после захвата заложников во Франции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент США Дональд Трамп выступил за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб.
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"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах", – написал Трамп в Twitter.
Американский лидер призвал усилить антитеррористические меры, особенно на границах. Такое заявление Трамп сделал после захвата заложников во Франции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Президент США Дональд Трамп выступил за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб.
Читайте также: Возле парламента Сомали взорвался террорист-смертник, есть погибшие
"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более сильные меры, особенно на границах", – написал Трамп в Twitter.
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