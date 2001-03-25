В протестных акциях Каталонии пострадали почти 100 человек

Митингующие протестуют против ареста Карлеса Пучдемона.



В Каталонии (Испания) протесты против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали уже 98 человек, сообщает



"Данные на 00:00 (01:00 по Киеву, - ред.): Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы", - говорится в сообщении медицинской службы. Как отмечают медики, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне.



Как сообщают испанские СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека. Самые многочисленные акции проходит около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.



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В Барселоне протестующие забрасывали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели". В ответ полиция применила резиновые дубинки. Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Каталонии (Испания) протесты против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали уже 98 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина "Данные на 00:00 (01:00 по Киеву, - ред.): Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы", - говорится в сообщении медицинской службы. Как отмечают медики, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне.Как сообщают испанские СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека. Самые многочисленные акции проходит около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.В Барселоне протестующие забрасывали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели". В ответ полиция применила резиновые дубинки. Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.



