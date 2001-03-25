» » В протестных акциях Каталонии пострадали почти 100 человек
Раздел: Мир  
0

В протестных акциях Каталонии пострадали почти 100 человек

В протестных акциях Каталонии пострадали почти 100 человек Митингующие протестуют против ареста Карлеса Пучдемона.

В Каталонии (Испания) протесты против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали уже 98 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Данные на 00:00 (01:00 по Киеву, - ред.): Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы", - говорится в сообщении медицинской службы. Как отмечают медики, 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне.

Как сообщают испанские СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека. Самые многочисленные акции проходит около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.

Читайте также: На китайском телевидении ввели самый странный запрет

В Барселоне протестующие забрасывали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели". В ответ полиция применила резиновые дубинки. Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Каталония, протесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     233
     0

Похожие новости по теме

В Германии задержали лидера Каталонии Пучдемона В Германии задержали лидера Каталонии Пучдемона

Это произошло после пересечения границы с Данией.

Массовый митинг в Барселоне: десятки пострадавших Массовый митинг в Барселоне: десятки пострадавших

Минимум 13 человек пострадали.

Испания отменила декларацию о независимости Каталонии Испания отменила декларацию о независимости Каталонии

Также суд намерен рассмотреть обвинения в отношении бывшего руководства региона.

Мадрид отправил в отставку главу Каталонии Мадрид отправил в отставку главу Каталонии

Власти Испании отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и глав департаментов региона.

В Барселоне проходят массовые протесты В Барселоне проходят массовые протесты

В Барселоне тысячи людей протестуют против "сепаратистского переворота"


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх