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Раздел: Мир  
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Во Франции лавина накрыла лыжников: есть погибшие

Во Франции лавина накрыла лыжников: есть погибшиеИз-за лавины погибли две женщины.

Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 26 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.

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Ранее в швейцарских Альпах в результате схода лавин погибли трое лыжников, еще четверо получили травмы.
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 Теги: Франция, лавина

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Сегодня, 09:55 » Автор: Татьяна Шедько
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