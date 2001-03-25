Раздел: Мир
Во Франции лавина накрыла лыжников: есть погибшие
Из-за лавины погибли две женщины.
Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 26 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись.
Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.
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Ранее в швейцарских Альпах в результате схода лавин погибли трое лыжников, еще четверо получили травмы.
Во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в понедельник, 26 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что лавина сошла в воскресенье в 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву). Погибли две француженки 57 и 58 лет, а сопровождавшему их мужчине удалось спастись.
Во время схода лавины лыжники находились на высоте около трех тысяч метров.
Читайте также: У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение
Ранее в швейцарских Альпах в результате схода лавин погибли трое лыжников, еще четверо получили травмы.
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