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Раздел: Мир  
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США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ

США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИПредполагается, что это произойдет сегодня.

США и ряд европейских стран в понедельник, 26 марта, объявят о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила работающая в Госдепе корреспондент телеканала CNN Мишель Косински в своем Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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"Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. Значительное число, вероятно, получат пинок", - написала Косински.
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 Теги: Евросоюз, США

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Сегодня, 13:08 » Автор: Татьяна Шедько
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