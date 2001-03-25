» » В Испании арестовали украинского хакера, нанесшего более 1 млрд убытков
Раздел: Мир  
0

В Испании арестовали украинского хакера, нанесшего более 1 млрд убытков

В Испании арестовали украинского хакера, нанесшего более 1 млрд убытковОн атаковал более 100 финансовых учреждений.

В Испании задержали украинского хакера, главу киберпреступного синдиката, который атаковал 100 финансовых учреждений по всему миру. Об этом в понедельник сообщил Европол, информирует Financial Times, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

По данным Европола, банда принесла более 1 млрд евро убытков банкам в более чем 40 странах мира, используя вредоносное программное обеспечение, известное как Carbanak и Cobalt.

Тактика банды включала программирование банкоматов на выдачу наличных в установленное время, которое подбирали члены банды, а также манипуляции с сетями электронных платежей. Прибыль преступники отмывали с помощью криптовалюты.

К операции по разоблачению банды были привлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

Как пишет испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта. Сейчас он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано в Национальный суд.

Читайте также: В Польше поймали шпиона, сливавшего информацию России

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Из 50 российских банков деньги были похищены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Испания, хакер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:17 » Автор: Татьяна Шедько
     108
     0

Похожие новости по теме

В Польше поймали шпиона, сливавшего информацию России В Польше поймали шпиона, сливавшего информацию России

Он передавал информацию по "Северному потоку-2".

В США посадили в тюрьму украинского хакера В США посадили в тюрьму украинского хакера

Хакер также обязан заплатить штраф в размере более 83 тысяч долларов.

Более 70 человек пострадали при взрыве в Испании Более 70 человек пострадали при взрыве в Испании

В одном из ресторанов взорвался газовый баллон.

В Испании похищены картины Фрэнсиса Бэкона В Испании похищены картины Фрэнсиса Бэкона

В Испании произошла одна из крупнейших в последние десятилетия краж картин.

Крупнейшие банки мира несут большие убытки Крупнейшие банки мира несут большие убытки

Прибыль падает из-за снижения мировых цен на все, от металлов до газа.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх