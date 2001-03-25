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США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатов
Среди стран ЕС - Германия, Литва, Польша, Франция и Чехия.
Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать 60 россиян из Соединенных Штатов и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании, сказали высокопоставленные должностные лица США, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Распоряжение касается в том числе 12 российских офицеров разведки из миссии России в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
В документе, как отмечает издание, отражены опасения, что деятельность российской разведки становится все более агрессивной, заявили высокопоставленные должностные лица из администрации США на условиях анонимности.
Также Германия и Литва, как и Польша и ряд других стран, высылают российских дипломатов. Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press.
"Польша, Германия и Литва заявляют, что высылают российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона в Великобритании", - говорится в сообщении.
Читайте также: США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ
По данным Reuters, Франция высылает четырех российских дипломатов после атаки в Солсбери. Также, по данным издания, чешский министр иностранных дел отметил, что три российские дипломаты должны выехать до 1 апреля.
Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать 60 россиян из Соединенных Штатов и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании, сказали высокопоставленные должностные лица США, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Распоряжение касается в том числе 12 российских офицеров разведки из миссии России в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
В документе, как отмечает издание, отражены опасения, что деятельность российской разведки становится все более агрессивной, заявили высокопоставленные должностные лица из администрации США на условиях анонимности.
Также Германия и Литва, как и Польша и ряд других стран, высылают российских дипломатов. Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press.
"Польша, Германия и Литва заявляют, что высылают российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона в Великобритании", - говорится в сообщении.
Читайте также: США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ
По данным Reuters, Франция высылает четырех российских дипломатов после атаки в Солсбери. Также, по данным издания, чешский министр иностранных дел отметил, что три российские дипломаты должны выехать до 1 апреля.
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