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Раздел: Мир  
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США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатов

США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатовСреди стран ЕС - Германия, Литва, Польша, Франция и Чехия.

Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать 60 россиян из Соединенных Штатов и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании, сказали высокопоставленные должностные лица США, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Распоряжение касается в том числе 12 российских офицеров разведки из миссии России в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В документе, как отмечает издание, отражены опасения, что деятельность российской разведки становится все более агрессивной, заявили высокопоставленные должностные лица из администрации США на условиях анонимности.

Также Германия и Литва, как и Польша и ряд других стран, высылают российских дипломатов. Об этом сообщает со ссылкой на Associated Press.

"Польша, Германия и Литва заявляют, что высылают российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона в Великобритании", - говорится в сообщении.

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По данным Reuters, Франция высылает четырех российских дипломатов после атаки в Солсбери. Также, по данным издания, чешский министр иностранных дел отметил, что три российские дипломаты должны выехать до 1 апреля.
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 Теги: США, Евросоюз, дипломаты

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Сегодня, 16:34 » Автор: Татьяна Шедько
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