Власти США начали расследование в отношении Facebook

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Глава правового департамента Facebook Тед Улиот сообщил на сайте о том, что во второй половине 2012 году руководство социальной сети получило от правительства около 9-10 тыс. запросов, которые касались почти 20 тыс. различных аккаунтов. Сразу же через несколько часов подобную статистику опубликовала и компания Microsoft. За