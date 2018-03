Власти США начали расследование в отношении Facebook

Федеральная торговая комиссия США начинает расследование против компании Facebook после того, как появилась информация об утечке личных данных пользователей социальной сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN Отмечается, что комиссия проверит, каким образом руководство соцсети организует защиту приватной информации пользователей.Ранее в Канаде началось расследование в связи с возможным злоупотреблением персональными данными пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica. Согласно заявлению Facebook, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе соцсети приложение "This is your digital life".Оно запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации. Позже собранные таким образом данные 270 тысяч пользователей были переданы третьим лицам.Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.