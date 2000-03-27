Ким Чен Ын совершил первый международный визит за последние семь лет

Лидер КНДР отправился в Пекин на специальном поезде.



Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин, сообщает



Как стало известно, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.



Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.



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При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Как стало известно, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.



