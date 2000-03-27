Раздел: Мир
Ким Чен Ын совершил первый международный визит за последние семь лет
Лидер КНДР отправился в Пекин на специальном поезде.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как стало известно, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.
Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.
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При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 2011 года покинул территорию КНДР и отправился в Пекин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как стало известно, специальный поезд привез Ким Чен Ына в Пекин через северо-восточный китайский пограничный город Даньдун.
Как отмечается, визит главы Северной Кореи связан с решением президента США Дональда Трампа провести с ним встречу.
Читайте также: На китайском телевидении ввели самый странный запрет
При этом не уточняется, как долго Ким Чен Ын пробудет в Пекине и с кем он собирается встретится.
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