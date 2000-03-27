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Раздел: Мир  
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Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов

Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов В администрации президента США сообщили о готовности к диалогу с РФ.

Президент США Дональд Трамп все еще планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об это сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. По его словам, Трамп продолжит дипломатические переговоры с Россией в надежде на "конструктивные и плодотворные отношения", а не на гонку вооружений.

"Президент открыт для сотрудничества с Россией, но Россия должна решить... Теперь слово за Россией", – сказал Шах.

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Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает применение химического оружия в британском Солсбери "очень наглым" и "безрассудным" действием, которое "поставило под угрозу жизни многих невинных мирных жителей".
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 Теги: Трамп, Путин, встреча

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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