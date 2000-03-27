Раздел: Мир
Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов
В администрации президента США сообщили о готовности к диалогу с РФ.
Президент США Дональд Трамп все еще планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об это сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. По его словам, Трамп продолжит дипломатические переговоры с Россией в надежде на "конструктивные и плодотворные отношения", а не на гонку вооружений.
"Президент открыт для сотрудничества с Россией, но Россия должна решить... Теперь слово за Россией", – сказал Шах.
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Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает применение химического оружия в британском Солсбери "очень наглым" и "безрассудным" действием, которое "поставило под угрозу жизни многих невинных мирных жителей".
Президент США Дональд Трамп все еще планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об это сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. По его словам, Трамп продолжит дипломатические переговоры с Россией в надежде на "конструктивные и плодотворные отношения", а не на гонку вооружений.
"Президент открыт для сотрудничества с Россией, но Россия должна решить... Теперь слово за Россией", – сказал Шах.
Читайте также: Власти США начали расследование в отношении Facebook
Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает применение химического оружия в британском Солсбери "очень наглым" и "безрассудным" действием, которое "поставило под угрозу жизни многих невинных мирных жителей".
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