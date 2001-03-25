Раздел: Мир
Британия приступила к арестам сомнительного имущества россиян
Одной из причин жёстких мер стало отравление Скрипаля.
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России неизвестного происхождения. Об этом сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы, – сказал Уильямсон. – Уже выданы ордеры на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже предприняты необходимые шаги".
Так министр ответил на вопрос, планируют ли Лондон предпринять реальные шаги в отношении находящегося в Великобритании сомнительного российского имущества.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.
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Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан России неизвестного происхождения. Об этом сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы, – сказал Уильямсон. – Уже выданы ордеры на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже предприняты необходимые шаги".
Так министр ответил на вопрос, планируют ли Лондон предпринять реальные шаги в отношении находящегося в Великобритании сомнительного российского имущества.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.
Читайте также: Трамп готов встретиться с Путиным несмотря на высылку российских дипломатов
Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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