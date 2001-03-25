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Раздел: Мир  
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В Сирии на мине подорвались турецкие военные

В Сирии на мине подорвались турецкие военныеИз-за взрыва погибли два человека.

В сирийском Африне в ходе проведения работ по разминированию местности на мине подорвались двое турецких военных, передает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

"Выражаем соболезнования семьям шехидов, ВС Турции и всему турецкому народу", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал число ликвидированных в сирийском Африне курдов. По словам Эрдогана, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализованы 3 747 террористов. Он также объявил о начале операции в иракском районе Синджар.
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 Теги: Сирия, Турция

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Сегодня, 12:14 » Автор: Татьяна Шедько
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