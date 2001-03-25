Раздел: Мир
В Узбекистане погибли три человека, пытаясь достать iPhone из туалета
Двое мужчин погибли на месте, еще один - в больнице.
В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме. Об этом сообщает МЧС республики во вторник, 27 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Папском районе Наманганской области. Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в яму последовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.
Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.
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В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone.
В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме. Об этом сообщает МЧС республики во вторник, 27 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Папском районе Наманганской области. Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в яму последовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.
Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.
Читайте также: В Индии десять человек погибли в ДТП с авторикшей
В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone.
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