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Раздел: Мир  
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В Узбекистане погибли три человека, пытаясь достать iPhone из туалета

В Узбекистане погибли три человека, пытаясь достать iPhone из туалетаДвое мужчин погибли на месте, еще один - в больнице.

В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме. Об этом сообщает МЧС республики во вторник, 27 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Папском районе Наманганской области. Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в яму последовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.

Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание.

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В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone.
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 Теги: Узбекистан, гибель

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Сегодня, 13:39 » Автор: Татьяна Шедько
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