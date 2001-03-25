» » Еще одна страна присоединилась к высылке российских дипломатов
Раздел: Мир  
0

Еще одна страна присоединилась к высылке российских дипломатов

Еще одна страна присоединилась к высылке российских дипломатовИрландия выдворила одного дипломата.

Правительство Ирландии во вторник объявит о выдворении одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Rte, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковни говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен покинуть Ирландию.

Прошлым вечером Ковни разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.

Читайте также: Высылка российских дипломатов: количество стран увеличилось

Ковни заявил, что нападение в Солсбери было "оскорблением для основанной на правилах международной системы".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирландия, дипломаты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:22 » Автор: Татьяна Шедько
     69
     0

Похожие новости по теме

Высылка российских дипломатов: количество стран увеличилось Высылка российских дипломатов: количество стран увеличилось

На данный момент известно о высылке 139 дипломатов.

США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатов США и страны ЕС заявили о высылке российских дипломатов

Среди стран ЕС - Германия, Литва, Польша, Франция и Чехия.

США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ

Предполагается, что это произойдет сегодня.

Британские дипломаты, высланные из России, приехали в Лондон Британские дипломаты, высланные из России, приехали в Лондон

23 британских дипломата, высланных из британского посольства в Москве, благополучно вернулись в Великобританию.

Чехия готовится к высылке российских дипломатов, - СМИ Чехия готовится к высылке российских дипломатов, - СМИ

В Чехии не исключают возможность высылки российских дипломатов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх