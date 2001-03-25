» » Миссия России при НАТО будет урезана
Раздел: Мир  
0

Миссия России при НАТО будет урезана

Миссия России при НАТО будет урезанаСейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

НАТО высылает сразу семь дипломатов из российской миссии.

"Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех", - заявил генсек.

По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить. "Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20", - заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ. Стоит отметить, что после аннексии Крыма количество сотрудников миссии РФ при НАТО уже был уменьшен.

Читайте также: НАТО не видит угрозы от России

Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НАТО, РФ, дипломат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
     85
     0

Похожие новости по теме

Отравление Скрипаля: НАТО обнародовал свое решение Отравление Скрипаля: НАТО обнародовал свое решение

Генсек сегодня обнародовал решение альянса.

Генсек НАТО прокомментировал попытку военного переворота в Турции Генсек НАТО прокомментировал попытку военного переворота в Турции

Столтенберг высказался о перевороте в Турции.

НАТО серьезно беспокоится из-за России НАТО серьезно беспокоится из-за России

Генеральный секретарь НАТО заявил, что НАТО не хочет холодной войны с Россией.

РФ заставили сократить численность представительства при НАТО РФ заставили сократить численность представительства при НАТО

Постоянное представительство России при НАТО сократит штат дипломатической миссии.

Глава миссии Украины в НАТО рассказал о санкциях альянса против России Глава миссии Украины в НАТО рассказал о санкциях альянса против России

Альянс ограничил доступ российским дипломатам в свою штаб-квартиру.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх