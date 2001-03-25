Раздел: Мир
Миссия России при НАТО будет урезана
Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
НАТО высылает сразу семь дипломатов из российской миссии.
"Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех", - заявил генсек.
По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить. "Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20", - заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ. Стоит отметить, что после аннексии Крыма количество сотрудников миссии РФ при НАТО уже был уменьшен.
Читайте также: НАТО не видит угрозы от России
Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
НАТО высылает сразу семь дипломатов из российской миссии.
"Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех", - заявил генсек.
По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить. "Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20", - заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ. Стоит отметить, что после аннексии Крыма количество сотрудников миссии РФ при НАТО уже был уменьшен.
Читайте также: НАТО не видит угрозы от России
Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
85
0
Оставьте свой комментарий