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Раздел: Мир  
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Еще одна арабская страна упростила визовый режим с Украиной

Еще одна арабская страна упростила визовый режим с Украиной Украинцы смогут ездить в эту страну без виз.

Государство Оман упростило визовый режим с Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман", - сказано в сообщении.

Как отмечается, для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

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При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.
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 Теги: Оман, Украина, безвиз

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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