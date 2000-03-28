Раздел: Мир
Еще одна арабская страна упростила визовый режим с Украиной
Украинцы смогут ездить в эту страну без виз.
Государство Оман упростило визовый режим с Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман", - сказано в сообщении.
Как отмечается, для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.
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При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.
Государство Оман упростило визовый режим с Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман", - сказано в сообщении.
Как отмечается, для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.
Читайте также: Британия приступила к арестам сомнительного имущества россиян
При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.
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