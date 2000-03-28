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Раздел: Мир  
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Глава Пентагона определился с квалификацией отравления Скрипаля

Глава Пентагона определился с квалификацией отравления Скрипаля Джеймс Мэттис заявил, что произошедшее было покушением на убийство.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает инцидент в городе Солсбери, где 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, "покушением на убийство со стороны России", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Так, отвечая во вторник на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что охарактеризовал бы произошедшее "как покушение на убийство этого человека и его дочери". Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

С точки зрения главы Пентагона, "вполне очевидно", что в Солсбери было применено химическое отравляющее вещество.

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Вместе с тем Мэттис уклонился от ответа на вопрос, можно ли рассматривать использование нервно-паралитического вещества в Солсбери как "военные действия".
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 Теги: Пентагон, Скрипаль

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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