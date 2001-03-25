Премьер-министр Израиля попал в больницу

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Израиль депортирует 40 тысяч беженцев После возведения заграждений на границе Израиля с Египтом поток беженцев почти прекратился, сказал премьер-министр Израиля.

Израиль намерен продолжить заселение палестинских территорий "Мы будем строить где хотим и сколько хотим", - заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильским министрам запретили посещать Украину Премьер также настоятельно попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий.