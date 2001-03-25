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Раздел: Мир  
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Премьер-министр Израиля попал в больницу

Премьер-министр Израиля попал в больницу Биньямин Нетаньяху жалуется на кашель и высокую температуру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Премьер-министр плохо себя чувствует, у него высокая температура и кашель. Он посоветовался с лечащим врачом, и тот принял решение, что премьер-министру нужно пройти несколько проверок. Премьер находится в Хадассе", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что согласно диагнозу врача, это рецидив болезни, которая была две недели назад.
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 Теги: Израиль, Нетаньяху

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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