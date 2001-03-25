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Премьер-министр Израиля попал в больницу
Биньямин Нетаньяху жалуется на кашель и высокую температуру.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Премьер-министр плохо себя чувствует, у него высокая температура и кашель. Он посоветовался с лечащим врачом, и тот принял решение, что премьер-министру нужно пройти несколько проверок. Премьер находится в Хадассе", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что согласно диагнозу врача, это рецидив болезни, которая была две недели назад.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Премьер-министр плохо себя чувствует, у него высокая температура и кашель. Он посоветовался с лечащим врачом, и тот принял решение, что премьер-министру нужно пройти несколько проверок. Премьер находится в Хадассе", - говорится в сообщении.
Читайте также: Глава Пентагона определился с квалификацией отравления Скрипаля
Отмечено, что согласно диагнозу врача, это рецидив болезни, которая была две недели назад.
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