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Раздел: Мир  
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Франция ввела обязательное посещение детских садов для детей от 3 лет

Франция ввела обязательное посещение детских садов для детей от 3 лет Дошкольное образование станет обязательным начиная с осени следующего года.

С сентября 2019 года во Франции дети возрастом от трех лет будут обязательно посещать детские сады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.нет.

В 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях. В этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста,на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.

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Президент Эмманюэль Макрон рассчитывает нововведением "исправить эту неприемлемую разницу".
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 Теги: Франция, дети

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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