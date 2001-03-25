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Франция ввела обязательное посещение детских садов для детей от 3 лет
Дошкольное образование станет обязательным начиная с осени следующего года.
С сентября 2019 года во Франции дети возрастом от трех лет будут обязательно посещать детские сады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.нет.
В 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях. В этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста,на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.
Читайте также: Премьер-министр Израиля попал в больницу
Президент Эмманюэль Макрон рассчитывает нововведением "исправить эту неприемлемую разницу".
С сентября 2019 года во Франции дети возрастом от трех лет будут обязательно посещать детские сады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.нет.
В 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях. В этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста,на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.
Читайте также: Премьер-министр Израиля попал в больницу
Президент Эмманюэль Макрон рассчитывает нововведением "исправить эту неприемлемую разницу".
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