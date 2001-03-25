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Люксембург отзывает своего посла в России
Посла вызвали для консультаций.
Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В заявлении, было объявлено, что глава МИД страны Жан Ассельборн призвал посла Люксембурга в Москве на консультацию по этому вопросу.
При этом накануне он заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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“Мы не будем наказывать чиновников из Москвы, если мы не будем на 100% уверены, что они были вовлечены в незаконную деятельность, такую как шпионаж”, — сказал Ассельборн.
Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В заявлении, было объявлено, что глава МИД страны Жан Ассельборн призвал посла Люксембурга в Москве на консультацию по этому вопросу.
При этом накануне он заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Читайте также: Глава Пентагона определился с квалификацией отравления Скрипаля
“Мы не будем наказывать чиновников из Москвы, если мы не будем на 100% уверены, что они были вовлечены в незаконную деятельность, такую как шпионаж”, — сказал Ассельборн.
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