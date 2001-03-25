Раздел: Мир
В США дети нашли челюсть древнего млекопитающего
Это оказался кусок челюсти мастодонта.
В США трое детей во время прогулки наткнулись на челюсть вымершего десять тысяч лет назад мастодонта. Изначально они приняли ее за бревно, однако позже увидели зубы. Об этом пишет Live Science, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что ребята гуляли в деревне Бовина, которая расположена на берегу реки Миссисипи. Наткнувшись на странный предмет, они попытались его поднять, но так и не смогли.
О находке они рассказали отцу, который погрузил челюсть в автомобиль и отвез ее в музей естествознания штата Миссисипи.
Специалисты заявили, что останки принадлежали некогда зрелой особи мастодонта, и являются левым фрагментом челюсти. Палеонтологи также отмечают, что такие находки делают довольно редко.
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Мастодонты - древние млекопитающие, которые проживали фактически по всему земному шару. От мамонтов и слонов их отличает строение челюсти.
В США трое детей во время прогулки наткнулись на челюсть вымершего десять тысяч лет назад мастодонта. Изначально они приняли ее за бревно, однако позже увидели зубы. Об этом пишет Live Science, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что ребята гуляли в деревне Бовина, которая расположена на берегу реки Миссисипи. Наткнувшись на странный предмет, они попытались его поднять, но так и не смогли.
О находке они рассказали отцу, который погрузил челюсть в автомобиль и отвез ее в музей естествознания штата Миссисипи.
Специалисты заявили, что останки принадлежали некогда зрелой особи мастодонта, и являются левым фрагментом челюсти. Палеонтологи также отмечают, что такие находки делают довольно редко.
Читайте также: Ученые случайно нашли развалины древнего монастыря
Мастодонты - древние млекопитающие, которые проживали фактически по всему земному шару. От мамонтов и слонов их отличает строение челюсти.
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