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Раздел: Мир  
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Названа страна Европы, наименее популярная среди туристов

Названа страна Европы, наименее популярная среди туристов Рейтинг непопулярных стран возглавило карликовое государство.

Наименее посещаемой туристами европейской страной стало карликовое государство Лихтенштейн, согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

В 2017 году в Лихтенштейне побывало лишь 77 тысяч иностранных путешественников, что на 8 тысяч больше, чем годом ранее.

Чуть больше туристов в 2017-м посетили Сан-Марино - 79 тысяч человек.

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Молдова заняла третье место по малопосещаемости в Европе. В 2017 году здесь побывало 133 тысячи гостей (в 2016-м - 121 тысяча).
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 Теги: Лихтенштейн, туризм

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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