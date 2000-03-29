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Раздел: Мир  
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Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда "Новичок"

Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда "Новичок" Наибольшая концентрация вещества выявлена на ручке входной двери.

Специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводам, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя на квартире, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Службы столичной полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери квартиры.

Кроме этого, вещество было обнаружено еще в нескольких местах в Солсбери, однако в меньшей концентрации, чем в квартире Скрипалей.

В то же время в полиции заверили, что, несмотря на поиски следов отравляющего вещества в Солсбери, в нынешних обстоятельствах риск для общественности "остается низким", и что "поиски носят предупредительный характер".

В сообщении отмечается, что расследование обстоятельств отравления Скрипаля и его дочери является "одним из самых масштабных и самых сложных расследований, которые предпринимал антитеррористический отдел британской полиции".

Так, дальнейшая проверка зоны вокруг квартиры Скрипалей может занять еще несколько недель или, возможно, месяцев.

В полиции отметили, что к расследованию привлечены 250 детективов из антитеррористического отдела, которых поддерживают другие эксперты и партнеры. Также специалисты продолжают просмотр более 5 тыс. часов видеозаписей, сделанных с камер наблюдения, и изучение свыше 1350 улик.

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Полиция выявила примерно 500 свидетелей происшествия и получила сотни показаний по делу.
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 Теги: Великобритания, полиция

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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