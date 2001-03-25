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Раздел: Мир  
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Президент Эстонии подарила британской королеве мед

Президент Эстонии подарила британской королеве мед Керсти Кальюлайд встретилась с Елизаветой II в Лондоне.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду встретилась в Лондоне с королевой Великобритании Елизаветой II и подарила ей баночку меда, собранного из улья, стоявшего в саду президентского дворца в Таллинне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

В ходе встречи главы государств вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.

«Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником», — подчеркнула Кальюлайд после встречи.

Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду президентского дворца в таллинском парке Кадриорг.

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Керсти Кальюлайд также примет участие в бизнес-семинаре, организованном эстонской торгово-промышленной палатой, и выступит с публичными лекциями в вузах Лондона.
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 Теги: Эстония, президент, королева

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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