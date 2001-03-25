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Раздел: Мир  
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Дорожный конфликт в США закончился наездом фургона на пятерых пешеходов

Дорожный конфликт в США закончился наездом фургона на пятерых пешеходов Один из пострадавших погиб, остальные травмированы.

В Сан-Франциско (США) в среду, 28 марта, автомобиль наехал на группу людей, в результате один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В полиции заявили, что водитель совершил "акт физической расправы" в отношении пяти пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.

По информации телеканала Fox News, раннее у водителя фургона произошел конфликт с группой из пяти человек, после чего он вышел из автомобиля и начал преследовать их, размахивая предметом, похожим на топор.

Людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар на высокой скорости. В результате наезда пострадали пять человек, но один из низ позже скончался.

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Правоохранители не считают произошедшее терактом и заявили, что безопасности общественности ничего не угрожает.
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 Теги: США, расправа

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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