Раздел: Мир
Дорожный конфликт в США закончился наездом фургона на пятерых пешеходов
Один из пострадавших погиб, остальные травмированы.
В Сан-Франциско (США) в среду, 28 марта, автомобиль наехал на группу людей, в результате один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В полиции заявили, что водитель совершил "акт физической расправы" в отношении пяти пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.
По информации телеканала Fox News, раннее у водителя фургона произошел конфликт с группой из пяти человек, после чего он вышел из автомобиля и начал преследовать их, размахивая предметом, похожим на топор.
Людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар на высокой скорости. В результате наезда пострадали пять человек, но один из низ позже скончался.
Читайте также: Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда "Новичок"
Правоохранители не считают произошедшее терактом и заявили, что безопасности общественности ничего не угрожает.
В Сан-Франциско (США) в среду, 28 марта, автомобиль наехал на группу людей, в результате один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В полиции заявили, что водитель совершил "акт физической расправы" в отношении пяти пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.
По информации телеканала Fox News, раннее у водителя фургона произошел конфликт с группой из пяти человек, после чего он вышел из автомобиля и начал преследовать их, размахивая предметом, похожим на топор.
Людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар на высокой скорости. В результате наезда пострадали пять человек, но один из низ позже скончался.
Читайте также: Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда "Новичок"
Правоохранители не считают произошедшее терактом и заявили, что безопасности общественности ничего не угрожает.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
145
0
Оставьте свой комментарий