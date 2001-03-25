Раздел: Мир
Промышленное ЧП в Пакистане: погибло 12 человек
На складе произошёл взрыв и обвалилась крыша.
На складе в пакистанском городе Суккур обрушилась крыша, убив 12 людей. Более 13 людей пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Обрушение произошло в результате взрыва газа. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры", - говорится в сообщении.
Среди погибших семь женщин и двое несовершеннолетних. Более 13 раненых сейчас находятся в больнице.
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Представитель полиции заявил, что владелец склада и бизнес-менеджер бежали, но вскоре будут арестованы.
На складе в пакистанском городе Суккур обрушилась крыша, убив 12 людей. Более 13 людей пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Обрушение произошло в результате взрыва газа. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры", - говорится в сообщении.
Среди погибших семь женщин и двое несовершеннолетних. Более 13 раненых сейчас находятся в больнице.
Читайте также: Составлен рейтинг стран мира по количеству самоубийств
Представитель полиции заявил, что владелец склада и бизнес-менеджер бежали, но вскоре будут арестованы.
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