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Раздел: Мир  
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Промышленное ЧП в Пакистане: погибло 12 человек

Промышленное ЧП в Пакистане: погибло 12 человек На складе произошёл взрыв и обвалилась крыша.

На складе в пакистанском городе Суккур обрушилась крыша, убив 12 людей. Более 13 людей пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Обрушение произошло в результате взрыва газа. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры", - говорится в сообщении.

Среди погибших семь женщин и двое несовершеннолетних. Более 13 раненых сейчас находятся в больнице.

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Представитель полиции заявил, что владелец склада и бизнес-менеджер бежали, но вскоре будут арестованы.
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 Теги: Пакистан, обвал крыши

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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