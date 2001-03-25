Раздел: Мир
Наезд автомобиля на военных во Франции: новые подробности
Полиция уже задержала подозреваемого.
Полиция Франции задержала мужчину в Гренобле по подозрению в попытке наезда на группу военных на юго-востоке Франции. Об этом французская полиция сообщила в своем Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"В Гренобле на рынке задержали мужчину. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.
По данным BBC, перед попыткой наезда водитель что-то прокричал на арабском языке.
Также есть информация, что в машине находилась женщина.
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Ранее сообщалось, что на юге Франции в муниципалитете Варс-Альер-э-Риссе автомобиль совершил попытку наезда на военных.
Полиция Франции задержала мужчину в Гренобле по подозрению в попытке наезда на группу военных на юго-востоке Франции. Об этом французская полиция сообщила в своем Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"В Гренобле на рынке задержали мужчину. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.
По данным BBC, перед попыткой наезда водитель что-то прокричал на арабском языке.
Также есть информация, что в машине находилась женщина.
Читайте также: Во Франции автомобиль въехал в группу военных
Ранее сообщалось, что на юге Франции в муниципалитете Варс-Альер-э-Риссе автомобиль совершил попытку наезда на военных.
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