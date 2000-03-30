Раздел: Мир
В Берлине нашли пакет со взрывным устройством
Своевременные действия сапёров помогли предотвратить теракт.
Сегодня в берлинском районе Кройцберг полиция перекрыла несколько улиц, поскольку в ремесленной палате был найден подозрительный пакет. В ходе осмотра оказалось, что внутри находится взрывное устройство. Саперы вскоре обезвредили бомбу на заднем дворе здания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
По данным полиции, взрывное устройство могло лишь ранить открывателя пакета.
Тем временем случай напомнил о недавних инцидентах. Тогда пакеты были отправлены неизвестным, который требовал от службы доставки DHL несколько миллионов евро. Как известно, нарушитель до сих пор не задержан.
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В настоящее время найденная взрывчатка проверяется на наличие отпечатков пальцев, следов ДНК или других подсказок для идентификации отправителя. В районе Кройцберга проводятся поиски возможных улик.
Сегодня в берлинском районе Кройцберг полиция перекрыла несколько улиц, поскольку в ремесленной палате был найден подозрительный пакет. В ходе осмотра оказалось, что внутри находится взрывное устройство. Саперы вскоре обезвредили бомбу на заднем дворе здания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
По данным полиции, взрывное устройство могло лишь ранить открывателя пакета.
Тем временем случай напомнил о недавних инцидентах. Тогда пакеты были отправлены неизвестным, который требовал от службы доставки DHL несколько миллионов евро. Как известно, нарушитель до сих пор не задержан.
Читайте также: Промышленное ЧП в Пакистане: погибло 12 человек
В настоящее время найденная взрывчатка проверяется на наличие отпечатков пальцев, следов ДНК или других подсказок для идентификации отправителя. В районе Кройцберга проводятся поиски возможных улик.
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