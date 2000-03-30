Раздел: Мир
Генеральный секретарь ООН прокомментировал отношения России и Запада
Антониу Гутерреш рассказал, что происходящее напоминает "холодную войну".
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что его беспокоит состояние американо-российских отношений, все больше напоминающих эпоху холодной войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я в самом деле очень беспокоен. Я думаю, мы приближаемся к той ситуации, которая аналогична тому, как мы жили во время холодной войны", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о решении Вашингтона выслать российских дипломатов.
В то же время генсек ООН указал на два отличия нынешней ситуации от времен холодной войны. Так, по словам Гутерреша, в годы холодной войны существовали две сверхдержавы, полностью контролировавшие соответствующие регионы планеты, а теперь, кроме США и РФ, имеется много других "сравнительно независимых" игроков, вовлеченных в различные конфликты, которые в свою очередь грозят риском эскалации.
Также Гутерреш заявил, что во времена холодной войны существовали различные механизмы по стабилизации ситуации, которые должны были использоваться в случае нарастания напряжения. Однако с окончанием "холодной войны" такие механизмы прекратили существование, отметил генсек.
Читайте также: В Берлине нашли пакет со взрывным устройством
"Я полагаю, что пришло время для предосторожностей такого рода, которые гарантируют эффективную коммуникацию и возможность предотвратить эскалацию. Я верю, что подобные механизмы необходимы вновь", – добавил он.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что его беспокоит состояние американо-российских отношений, все больше напоминающих эпоху холодной войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Я в самом деле очень беспокоен. Я думаю, мы приближаемся к той ситуации, которая аналогична тому, как мы жили во время холодной войны", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о решении Вашингтона выслать российских дипломатов.
В то же время генсек ООН указал на два отличия нынешней ситуации от времен холодной войны. Так, по словам Гутерреша, в годы холодной войны существовали две сверхдержавы, полностью контролировавшие соответствующие регионы планеты, а теперь, кроме США и РФ, имеется много других "сравнительно независимых" игроков, вовлеченных в различные конфликты, которые в свою очередь грозят риском эскалации.
Также Гутерреш заявил, что во времена холодной войны существовали различные механизмы по стабилизации ситуации, которые должны были использоваться в случае нарастания напряжения. Однако с окончанием "холодной войны" такие механизмы прекратили существование, отметил генсек.
Читайте также: В Берлине нашли пакет со взрывным устройством
"Я полагаю, что пришло время для предосторожностей такого рода, которые гарантируют эффективную коммуникацию и возможность предотвратить эскалацию. Я верю, что подобные механизмы необходимы вновь", – добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
32
0
Оставьте свой комментарий